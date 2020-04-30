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Legends of our sport: Revered showman David Tatlow *H&H Plus*

Tricia Johnson Tricia Johnson

As winner of scores of top-class championships, David Tatlow followed his father to become one of the most revered showmen of his generation – and he was pretty successful outside showing, too, as Tricia Johnson discovers

True showing legends are few and far between, but hunter specialist David Tatlow certainly ranks as one of them.

During a career in the ring spanning some 60 years, he notched up more than 40 Horse of the Year Show (HOYS) wins and championships, numerous Royal Windsor and Royal International (RIHS) titles, countless championship show triumphs, and pretty much every major county show tricolour not once but several times.

The boy who grew up on a farm in Warwickshire was certainly bred for the job – his father Harry was one of the most revered showmen of his era, at the top of the tree with both hacks and hunters.

“With my brother Roy taking over the farm, showing seemed the natural thing for me to do,” recalls David, 80. “I remember being at the old White City for the Royal International when I was about nine or 10 and watching Dad win the Moscow Cup for the best hack, which he did several times in his career. I was tearful with pride and said to myself then that I wanted to do the same.”