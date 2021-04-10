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An education in hunting: the role of school and college packs *H&H Plus*

Andrew Sallis Andrew Sallis

    • School and college packs of beagles have played a considerable role in teaching young people about hounds – and life – for many generations, as Andrew Sallis explains

    MY parents’ horror was palpable. Their hunting-mad nine-year old son was hopping with excitement at the ringside. A school pack of beagles was parading and what’s more, they were hunted by the boys.

    I couldn’t believe they had kept this secret.

    Beagles, studies, boys, hunting – what could possibly go wrong? Within a year I had been packed off to choir school, far removed from any venatic distraction to my studies: that was to come later in my academic career.

    For generations, “young gentlemen” (and now some ladies) have followed the well-worn path of masterships from school beagles to college beagles before taking a pack of foxhounds.

    This feature is also available to read in this Thursday’s H&H magazine (8 April, 2021)

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