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10 hunting people I wish I’d known *H&H Plus*

Horse & Hound

There are so many inspiring and interesting figures scattered through hunting’s history. Rory Knight Bruce selects 10 that he would like to have met and learnt from

There are many reasons to go hunting and a few reasons to be sociable while doing so. That you might have fun and learn something are two of them. Each of us have hunted with people we have met in our lifetimes who have influenced our love of the sport for the better. Sometimes it is by instruction and sometimes by observation.

Captain Ronnie Wallace always said: “Leave 20 minutes extra for a broken bootstrap.”

And, as an observation, after a day with the Four Burrow, before going into a farm tea, I saw master and huntsman Paul Hancock wash off his boots.

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