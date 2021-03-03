{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Long-serving hunt staff step down from their roles, while others are on the move *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

Catherine Austen rounds up all of the latest hunt staff moves from around the country

Bill Bishop is retiring from hunt service after nearly 30 years, most recently as huntsman to the Crawley and Horsham. Bill, 51, has worked in 10 hunt kennels in different parts of England.

He grew up in Lincolnshire and started hunting as a child with the Fitzwilliam, Cottesmore and Belvoir. His first job in hunting was as kennelman/ whipper-in to Colin Hicks at the Braes of Derwent. From there he went to the Blankney, the West Norfolk, the Fitzwilliam, the South Dorset, the West Somerset, the Oakley – where he hunted hounds for the first time – back to the West Norfolk, the Wheatland and Atherstone before going to the Crawley and Horsham two seasons ago.

You may also be interested in…