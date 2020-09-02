{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Burghley heroes: 10 of the greatest horses *H&H Plus*

Horse & Hound

From the inaugural winner to a modern-day star, Ellie Hughes, Catherine Austen and Pippa Roome pick Burghley’s horse heroes

Merely-A-Monarch

The first of the 12 horses who have won both Burghley and Badminton was Merely-A Monarch, who took the inaugural Burghley in 1961, aged six. On this occasion and winning Badminton the next spring, he was more than 40 points clear of the field.

Anneli Drummond-Hay then took Merely-A-Monarch showjumping, where he had a spectacular second career.

“He was gorgeous-looking with incredible scope; stunningly brave and careful. He was a class horse in a league of his own,” remembers Lucinda Green.