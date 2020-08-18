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How to win the British Riding Clubs quadrille from a woman who knows… *H&H Plus*

Helen Triggs

Clare Chapman from Cornwall Trec Group explains how she masterminded a daring reveal for last year’s quadrille champions’ costumes, and why she needs a patient equine mannequin...

Cornwall Trec Group (CTG) have entered the British Riding Clubs quadrille championships every year since 2012 and have qualified for the finals seven times out of eight.

Each year we raise funds for the quadrille at our gala night to pay for the costs of transporting four horses and riders to Bedfordshire for the weekend. I was inspired by watching the 2015 team and put my name down to participate with my supercob Cokey.

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