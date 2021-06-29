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Winter Dressage Championships: ‘I felt myself smiling in the test’ – double delight for riders at Hartpury *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

    • Sara-Jane Lanning’s joy in winning the PDS Saddles elementary freestyle gold winter championship at the NAF Five Star Winter Championships at Hartpury on Hawtins Lirica was doubled by the fact that she also owns the second-placed horse, Breit Fantastic – ridden for her by Dannie Morgan.

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