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Pocket rocket, home-breds and a musician dance to glory at NAF Five Star Winter Dressage Championships *H&H Plus*
Catherine Austen
28 June, 2021 22:19
Find out more about the horses and riders who took top honours at the NAF Five Star Winter Dressage Championships and Petplan Area Festival finals on the opening day of the five-day championships...
Professional musician Rachel Platt was “chuffed to pieces” to win the Petplan Equine medium bronze Area Festival final on Gracia Du Rhona with a mark of 68.24%.
The saxophonist and clarinetist said: “I used to ride when I was a little girl but never had my own horse, and when my Mum passed away when I was in my 40s, I used my inheritance to buy Gracie as a four-year-old – she’s 10 now.
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