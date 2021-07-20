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H&H Olympic reporter’s blog: ‘I’m developing a love affair with Uber Eats’ *H&H Plus*
Polly Bryan
20 July, 2021 14:43
If lockdown has taught us anything, it’s how to survive extended periods of time in an enclosed space. I found myself very grateful for the practice as we checked into our Tokyo hotel, and squeezed ourselves and our luggage into the rooms in which we would spend our
Tokyo Olympics hotel quarantine.
Luckily, our quarantine period is only three days – plus the remainder of our arrival day. From Friday we are free to travel via dedicated media transport to the Equestrian Park and Main Press Centre (MPC), though we cannot use public transport or go anywhere else until we have been in the country for 14 days. So unlike other championships where a room is literally just a place to sleep, it has rather more riding on it this time around.
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