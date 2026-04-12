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Gill Cowell reveals what she’ll be looking for as judge of the in-hand M&M championship at Royal Windsor

Bethan Simons Bethan Simons

    • Gill will be judging the 2026 championship and she shares what she’ll be looking for in this exclusive article for H&H subscribers

    Gill Cowell has been given the task of judging this year’s in-hand mountain and moorland championship at Royal Windsor. This championship takes place on the Friday in the Castle Arena and is a real must-see for anyone with an interest in native breeds – it’s a rare treat to see so many excellent examples of our splendid natives all in the ring together.

    To progress to the in-hand mountain and moorland championship, each pony will have had to have won and/or stood champion of their own breed – this depends on the breed and the numbers forward – having been judged by a breed expert. The job of choosing a champion, however, falls to just one person – Gill Cowell gives us an insight into what she’ll be looking for to help you prepare for in-hand showing classes.

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    Bethan Simons
    Bethan Simons

    H&H showing editor
    Bethan joined Horse & Hound as showing editor in January 2025, after spending two years as Editor for Showing World. Having adored ponies since childhood, she started showing as a teenager and has enjoyed wins at major shows up and down the country, including Royal Highland, New Forest, and the Royal Welsh, as well as HOYS, RIHS and London. She is particularly passionate about Welsh breeds and is also a Welsh language commentator.
    Bethan Simons

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