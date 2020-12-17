{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

The latest veterinary developments: light shed on viruses and foal deaths *H&H Plus*

Karen Coumbe Karen Coumbe

We find out what’s new in the veterinary world as species-hopping infections come under the spotlight

Going viral

In the current climate of Covid-19 infection, there has been increased awareness of the unusual property of some infections suddenly to skip between species. C19 itself is known to be a virus that came originally from a wild animal, probably a bat, and then jumped species, acquiring the ability to infect humans.

Over generations, most pathogens develop to live in a kind of balance with their host. After all, the virus or the bacterium would not survive and persist if it killed every infected host animal. This host-pathogen balance means that the majority of infections are specific to one host, having evolved together for a very long time. Just occasionally, however, an infection that has been present in one species for ages hops to another.

You may also be interested in: