{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Why equine viral arteritis must be taken seriously *H&H Plus*
Karen Coumbe
15 February, 2021 08:48
Equine viral arteritis may be rare in the UK, but we cannot afford to be complacent, warns Karen Coumbe MRCVS
WITH vague signs and the ability to spread undetected via silent “shedder” stallions, the infectious disease equine viral arteritis (EVA) has the potential to cause havoc within the UK breeding industry.
EVA is caused by the equine arteritis virus and is found virtually worldwide, including in mainland Europe where there is high horse population immunity and low-grade signs of the disease.
Evidence suggests the global incidence of EVA is increasing. While the UK has remained relatively unaffected, this means our equine population has little or no immunity and would be highly vulnerable to infection when or if the virus recurs here again.
{"content":"PHA+RVZBIGlzIHVudXN1YWwgaW4gdGhhdCBpdCBpcyBzcHJlYWQgYnkgYm90aCByZXNwaXJhdG9yeSBhbmQgdmVuZXJlYWwgcm91dGVzLiBUaGUgZGlzZWFzZSBpcyByYXJlbHkgbGlmZS10aHJlYXRlbmluZyB0byBoZWFsdGh5IGFkdWx0IGhvcnNlcywgYnV0IGNhbiByZXN1bHQgaW4gYWJvcnRpb24gaW4gbWFyZXMgYW5kLCBpbmZyZXF1ZW50bHksIGRlYXRoIGluIHlvdW5nIGZvYWxzLjwvcD4KPHA+VGhlIG1vc3Qgc2VyaW91cyBpc3N1ZSBpcyB0aGF0IHNvbWUgc3RhbGxpb25zIGFyZSBhcHBhcmVudGx5IGhlYWx0aHkgY2FycmllcnMgb2YgaW5mZWN0aW9uLCBzaGVkZGluZyB0aGUgdmlydXMgaW4gdGhlaXIgc2VtZW4uIE1hcmVzIG1hdGVkIHdpdGggb3IgaW5zZW1pbmF0ZWQgYnkgc3VjaCBzaGVkZGVyIHN0YWxsaW9ucyBtYXkgYmVjb21lIGluZmVjdGVkIGFuZCBzcHJlYWQgdGhlIGRpc2Vhc2UgdG8gb3RoZXJzIGJ5IHRoZSByZXNwaXJhdG9yeSByb3V0ZS48L3A+CjxwPjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMiIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjxzZWN0aW9uIGlkPSJlbWJlZF9jb2RlLTMxIiBjbGFzcz0iaGlkZGVuLW1kIGhpZGRlbi1sZyBzLWNvbnRhaW5lciBzdGlja3ktYW5jaG9yIGhpZGUtd2lkZ2V0LXRpdGxlIHdpZGdldF9lbWJlZF9jb2RlIHByZW1pdW1faW5saW5lXzIiPjxzZWN0aW9uIGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lciBsaXN0aW5nLS1zaW5nbGUgbGlzdGluZy0tc2luZ2xlLXNoYXJldGhyb3VnaCBpbWFnZS1hc3BlY3QtbGFuZHNjYXBlIGRlZmF1bHQgc2hhcmV0aHJvdWdoLWFkIHNoYXJldGhyb3VnaC1hZC1oaWRkZW4iPg0KICA8ZGl2IGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lcl9faW5uZXIiPg0KICAgIDx1bD4NCiAgICAgIDxsaSBpZD0ibmF0aXZlLWNvbnRlbnQtbW9iaWxlIiBjbGFzcz0ibGlzdGluZy1pdGVtIj4NCiAgICAgIDwvbGk+DQogICAgPC91bD4NCiAgPC9kaXY+DQo8L3NlY3Rpb24+PC9zZWN0aW9uPjwvcD4KPHA+VGhlIGRpc2Vhc2UgY2FuIGJlIHRyYW5zbWl0dGVkIGJ5IGFsbCBmb3JtcyBvZiBhcnRpZmljaWFsIGluc2VtaW5hdGlvbiAoQUkpOyBuZWl0aGVyIGNoaWxsaW5nIG5vciBmcmVlemluZyB3aWxsIGRlc3Ryb3kgdGhlIHZpcnVzLCB3aGljaCBpcyBwcmVzZXJ2ZWQgaW4gdGhlIHNlbWVuLiBBbnRpYmlvdGljcyBjb21tb25seSB1c2VkIGluIHNlbWVuIGV4dGVuZGVycyBoYXZlIG5vIGVmZmVjdCBvbiBpdHMgc3Vydml2YWwuIFRoZSBjb25zZXF1ZW5jZXMgb2YgYW4gb3V0YnJlYWsgY291bGQgYmUgZGV2YXN0YXRpbmcsIGJvdGggZm9yIGluZGl2aWR1YWwgc3R1ZHMgYW5kIHRoZSB3aWRlciBlcXVpbmUgaW5kdXN0cnkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkhvdyB0aGUgZXF1aW5lIGFydGVyaXRpcyB2aXJ1cyBzcHJlYWRzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8dWw+CjxsaT5UaHJvdWdoIHZlbmVyZWFsIGNvbnRhY3QgYmV0d2VlbiBtYXJlIGFuZCBzdGFsbGlvbjwvbGk+CjxsaT5Gcm9tIHN0YWxsaW9uIHRvIG1hcmUgYXQgQUksIHRocm91Z2ggaW5mZWN0ZWQgc2VtZW48L2xpPgo8bGk+VmlhIGRyb3BsZXRzIGZyb20gdGhlIHJlc3BpcmF0b3J5IHRyYWN0LCBzcHJlYWQgYnkgY291Z2hpbmcgYW5kIHNub3J0aW5nLCB0aHJvdWdoIGFueSBjbG9zZSBjb250YWN0LCBzdWNoIGFzIGluIHlhcmRzLCB0dXJub3V0IG9yIGF0IHNob3dzPC9saT4KPGxpPlRocm91Z2ggY29udGFjdCB3aXRoIGFib3J0ZWQgZm9ldHVzZXMsIG9yIGZsdWlkcyBhbmQgcGxhY2VudGFzIG9mIG1hcmVzIHdobyBhYm9ydGVkIGR1ZSB0byBFVkEsIG9yIGR1cmluZyBmb2FsaW5nPC9saT4KPC91bD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0zIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPjxzdHJvbmc+SGlnaC1yaXNrIHNpdHVhdGlvbnM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk1FQ0hBTklTTVMgYXJlIGluIHBsYWNlIHRvIHByZXZlbnQgdGhlIGludHJvZHVjdGlvbiBvZiBlcXVpbmUgdmlyYWwgYXJ0ZXJpdGlzIHRvIHRoZSBVSyB2aWEgc2VtZW4gaW1wb3J0cy48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNCIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD5Bbnkgc2VtZW4gaW1wb3J0ZWQgc2hvdWxkIGJlIGNlcnRpZmllZCBieSBhbiBvZmZpY2lhbCB2ZXQgZnJvbSB0aGUgY291bnRyeSBvZiBvcmlnaW4sIHRvIGNvbmZpcm0gdGhhdCB0aGUgc3RhbGxpb24gaXMgZnJlZSBmcm9tIGluZmVjdGlvbnMg4oCTIGluY2x1ZGluZyBFVkEuPC9wPgo8cD5JbiB0aGUgVUssIG9ubHkgdmV0cyBhbmQgY2VydGlmaWVkIEFJIHRlY2huaWNpYW5zIGFyZSBhbGxvd2VkIHRvIGluc2VtaW5hdGUgbWFyZXMuIEl0IGlzIHRoZWlyIHJlc3BvbnNpYmlsaXR5IHRvIG5vdGljZSB0aGUgbGFjayBvZiBjZXJ0aWZpY2F0aW9uLCB3aGV0aGVyIHBhcGVyIG9yIGVsZWN0cm9uaWMsIHRvIGFja25vd2xlZGdlIHRoaXMgaXMgYW4gaWxsZWdhbCBpbXBvcnQgdGhhdCBzaG91bGQgYmUgcmVqZWN0ZWQsIGFuZCB0byByZXBvcnQgdGhlIGluZnJpbmdlbWVudCBhcHByb3ByaWF0ZWx5LjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS01IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPlRoZSBCcml0aXNoIGhvcnNlIGluZHVzdHJ5IG11c3QgZG8gYWxsIGl0IGNhbiB0byBwcm90ZWN0IGl0c2VsZiBmcm9tIGFueSBmdXJ0aGVyIG91dGJyZWFrcy4gRVZBIGlzIGNsYXNzaWZpZWQgaGVyZSBhcyBhbiBleG90aWMgbm90aWZpYWJsZSBkaXNlYXNlLCB3aGljaCBtZWFucyB0aGF0IGEgY2FzZSBtdXN0IGJlIHJlcG9ydGVkIHRvIHRoZSBhdXRob3JpdGllcyBpZiBpdCBpcyBpZGVudGlmaWVkIGluIHN0YWxsaW9ucywgb3IgbWFyZXMgdGhhdCBoYXZlIGJlZW4gYnJlZCBvciBpbnNlbWluYXRlZCBpbiB0aGUgcGFzdCAxNCBkYXlzLjwvcD4KPHA+SGlnaC1yaXNrIHNpdHVhdGlvbnMgZm9yIHNwcmVhZCBvZiB0aGUgZGlzZWFzZSBpbmNsdWRlIGFueSBpbXBvcnQgYW5kIGFsc28gdGhlIGNvdmVyaW5nIG9yIGluc2VtaW5hdGlvbiBvZiBtYXJlcywgYW5kIHdoZW4gdGhleSBhcmUgbGF0ZXIgZm9hbGluZyBkb3duLCBvciB3aGVuZXZlciB0aGVyZSBpcyBtb3ZlbWVudCBvZiBob3JzZXMgYmV0d2VlbiBwcmVtaXNlcy48L3A+CjxwPkFzIGhvcnNlcyB3aGljaCBoYXZlIEVWQSBhbmQgYXJlIGNhcGFibGUgb2YgcGFzc2luZyBvbiB0aGUgZGlzZWFzZSBkbyBub3QgbmVjZXNzYXJpbHkgc2hvdyBjbGluaWNhbCBzaWducywgY29udHJvbCBhbmQgcHJldmVudGlvbiBpcyBiYXNlZCB1cG9uIGJsb29kIHRlc3RpbmcgdG8gaWRlbnRpZnkgY2FycmllcnMuPC9wPgo8cD5Pd25lcnMgYW5kIGJyZWVkZXJzIG5lZWQgdG8gYmUgYXdhcmUgb2YgdGhlIHBvdGVudGlhbCByaXNrcyBvZiBFVkEuIEVxdWFsbHksIHZldHMgbXVzdCByZW1haW4gdmlnaWxhbnQuIFRoZSBkaXNlYXNlIHNob3VsZCBiZSBjb25zaWRlcmVkIGEgcG9zc2liaWxpdHkgdW50aWwgaXQgY2FuIGJlIHJ1bGVkIG91dCBieSBkaWFnbm9zdGljIHRlc3Rpbmcgb2YgYW55IHN1c3BlY3RzLjwvcD4KPHA+SXQgd291bGQgc2VlbSB0aGF0IG1vc3Qgb2YgdGhlIHJlY2VudCBFVkEgaW5mZWN0aW9ucyBpbiB0aGUgVUsgaGF2ZSBiZWVuIGNhcnJpZXIgc3RhbGxpb25zLCBmaXJzdCBkZXRlY3RlZCBieSByb3V0aW5lIHNlcm9sb2dpY2FsIChibG9vZCkgdGVzdGluZyBjb25kdWN0ZWQgZm9yIGludGVybmF0aW9uYWwgdHJhZGUsIHByZS1wdXJjaGFzZSBvciBwcmUtYnJlZWRpbmcgcHVycG9zZXMsIGFuZCBub3QgaWRlbnRpZmllZCB0aHJvdWdoIGludmVzdGlnYXRpb24gb2YgY2xpbmljYWwgZGlzZWFzZS48L3A+CjxwPkJlIGNhdXRpb3VzLCBob3dldmVyLCBhbmQgbW9uaXRvciB5b3VyIGluc2VtaW5hdGVkIG1hcmUgZm9yIHNpZ25zIG9mIGlsbG5lc3MsIHdoaWNoIGlzIG9uZSB3YXkgdGhlIGRpc2Vhc2UgaGFzIHByZXZpb3VzbHkgYmVlbiBkZXRlY3RlZC48L3A+CjxwPlBoeXNpY2FsIGNsdWVzIGluY2x1ZGUgZmV2ZXIsIGxldGhhcmd5IGFuZCBkZXByZXNzaW9uLCBjb25qdW5jdGl2aXRpcyAocGluayBleWUpLCBuYXNhbCBkaXNjaGFyZ2UsIG5ldHRsZSByYXNoLXR5cGUgc2tpbiBsZXNpb25zIGFuZCBzd2VsbGluZyBvZiB0aGUgZXllIHNvY2tldCwgbG93ZXIgbGltYnMsIHNjcm90dW0gb3IgdWRkZXIuPC9wPgo8cD5BbGwgb2YgdGhlc2Ugc2lnbnMgYXJlIHZhZ3VlLCBzbyBsYWIgdGVzdHMgYXJlIHJlcXVpcmVkIHRvIGNvbmZpcm0gdGhlIGRpYWdub3Npcy4gUHJvcGVyIGludmVzdGlnYXRpb25zIGNhbiBpZGVudGlmeSB0aGUgcHJlc2VuY2UgYW5kIGxldmVsIG9mIGFudGlib2RpZXMgYnkgdGVzdGluZyBibG9vZCwgYW5kIGNhbiBhbHNvIHNjcmVlbiBmb3IgdGhlIGFjdHVhbCB2aXJ1cyBpbiBibG9vZCwgc2VtZW4gYW5kIG90aGVyIHNhbXBsZXMuPC9wPgo8cD5XaGVuIGEgbWFyZSBhYm9ydHMgaGVyIGZvYWwsIG9yIGlmIGEgbmV3Ym9ybiBmb2Fs4oCZcyBkZWF0aCBjb3VsZCBiZSBFVkEtcmVsYXRlZCwgdGhlIG1hcmXigJlzIGNsaW5pY2FsIGhpc3RvcnkgYW5kIGJsb29kIHNhbXBsZXMgc2hvdWxkIGJlIHNlbnQgdG8gdGhlIGxhYiBhbG9uZyB3aXRoIHNhbXBsZXMgZnJvbSBib3RoIHRoZSBwbGFjZW50YSBhbmQgdGhlIGRlYWQgZm9hbC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+UHJldmVudGlvbiB2aWEgdmFjY2luYXRpb248L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlRoZXJlIGFyZSByZWxpYWJsZSwgcmVhZGlseSBhdmFpbGFibGUgdGVzdHMgdG8gY29udHJvbCBlcXVpbmUgdmlyYWwgYXJ0ZXJpdGlzLiBUaGUgbWFpbiBtZXRob2Qgb2YgcHJldmVudGlvbiBpcyB2YWNjaW5hdGlvbiwgcGFydGljdWxhcmx5IGZvciBzdGFsbGlvbnMsIGFjY29tcGFuaWVkIGJ5IGJsb29kIHRlc3RzIG9uIGFsbCBob3JzZXMgcHJpb3IgdG8gYnJlZWRpbmcgdG8gY29uZmlybSB0aGF0IHRoZXkgYXJlIGZyZWUgZnJvbSBpbmZlY3Rpb24uPC9wPgo8cD5TZW1lbiBjYW4gYmUgdGVzdGVkIHRvIGVuc3VyZSBpdCBpcyBzYWZlIGZvciBpbnNlbWluYXRpb24sIGFuZCBhbHNvIHRvIGlkZW50aWZ5IHdoZXRoZXIgYSBzdGFsbGlvbiBpcyBzaGVkZGluZyB0aGUgdmlydXMuIE1vcmUgdGhhbiBvbmUgRVZBIG91dGJyZWFrLCBzdWNoIGFzIHRoYXQgaW4gU291dGggQWZyaWNhLCBoYXMgYmVlbiBjYXVzZWQgYnkgc2VtZW4gc2VudCBmcm9tIEV1cm9wZSB0aGF0IHN1YnNlcXVlbnRseSB3YXMgcmVwb3J0ZWQgdG8gYmUgaW5mZWN0ZWQuPC9wPgo8cD5JbiB0aGUgVUssIHRoZSB2YWNjaW5lIGlzIHVzZWQgdG8gcHJvdGVjdCBzdGFsbGlvbnMgYnV0IG5vdCBtYXJlcy4gVGhlIHRpbWluZyBvZiB0aGUgdmFjY2luZSBpcyBjcnVjaWFsLCBzbyBpdCBzaG91bGQgYmUgYWRtaW5pc3RlcmVkIHVuZGVyIHN0cmljdCB2ZXRlcmluYXJ5IGd1aWRhbmNlLiBBIGJsb29kIHRlc3QgbXVzdCBiZSB0YWtlbiBiZWZvcmVoYW5kIHRvIHNob3cgdGhhdCB0aGUgc3RhbGxpb24gaGFzIG5vIGFudGlib2RpZXMsIGJlY2F1c2UgcG9zdC12YWNjaW5hdGlvbiB0ZXN0cyBjYW5ub3QgZGlzdGluZ3Vpc2ggd2hldGhlciBhbnRpYm9kaWVzIHByZXNlbnQgYXJlIGZyb20gaW5mZWN0aW9uIG9yIGltbXVuaXNhdGlvbi48L3A+CjxwPkl0IGlzIHZpdGFsIGZvciBicmVlZGluZywgc2FsZSBhbmQgcG90ZW50aWFsIGV4cG9ydCBwdXJwb3NlcyB0aGF0IGFueSBzdWNoIGJsb29kIHRlc3QgcmVzdWx0cyBhcmUgcmVjZWl2ZWQgYW5kIHByb3Blcmx5IGRvY3VtZW50ZWQgaW4gdGhlIGhvcnNl4oCZcyBwYXNzcG9ydCBiZWZvcmUgdmFjY2luYXRpb24g4oCTIGFuZCB0aGF0IHRoZSB2YWNjaW5hdGlvbiBpcyBhZG1pbmlzdGVyZWQgZXZlcnkgc2l4IG1vbnRocy48L3A+CjxwPkNlcnRhaW5seSwgbm8gbWFyZSBvciBzdGFsbGlvbiBzaG91bGQgYmUgdXNlZCBmb3IgYnJlZWRpbmcgdW50aWwgdGhlcmUgaXMgYSBkZWZpbml0ZSBjbGVhciBsYWIgdGVzdCBzaWduYWxsaW5nIHRoYXQgaXQgaXMgc2FmZSB0byBnbyBhaGVhZC4gQSB0ZXN0IGlzIGxpa2VseSB0byBjb3N0IGxlc3MgdGhhbiDCozUwIGFuZCBjYW4gc2F2ZSBhIGh1Z2UgYW1vdW50IG9mIGhhc3NsZS48L3A+CjxwPkV2ZW4gaWYgYSBzdGFsbGlvbiBpcyBkZXN0aW5lZCBmb3IgY29tcGV0aXRpb24gYW5kIG5vdCBicmVlZGluZywgaXQgaXMgc3RpbGwgd2lzZSB0byBhcnJhbmdlIGEgYmFzaWMgYmxvb2QgdGVzdCBiZWZvcmUgcHVyY2hhc2UgYW5kIGltcG9ydGF0aW9uIOKAkyBhbmQgdG8gZG91YmxlLWNoZWNrIHRoZSBob3JzZSBhZnRlciBhcnJpdmFsLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UcmVhdG1lbnQgZm9yIGVxdWluZSB2aXJhbCBhcnRlcml0aXM8YnIgLz4KPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5USEVSRSBpcyBjdXJyZW50bHkgbm8gdHJlYXRtZW50IGZvciBFVkEuIFdoaWxlIHNvbWUgcGVvcGxlIGhhdmUgc3VnZ2VzdGVkIHRoYXQgYW50aS10ZXN0b3N0ZXJvbmUgbWVkaWNhdGlvbiBjYW4gcmVkdWNlIHNoZWRkZXIgc3RhdHVzIGluIHN0YWxsaW9ucywgdGhpcyBpcyB1bnJlbGlhYmxlIGFuZCBub3QgcmVjb21tZW5kZWQuPC9wPgo8cD5UaGUgcHJvYmxlbSB3aWxsIGJlIGVsaW1pbmF0ZWQgaWYgdGhlIGhvcnNlIGlzIGNhc3RyYXRlZCwgYXMgb25seSBzdGFsbGlvbnMgYXJlIHBlcnNpc3RlbnQgc2hlZGRlcnMuIE90aGVyd2lzZSwgc3VjaCBob3JzZXMgbXVzdCBiZSBpc29sYXRlZCB1bmRlciBHb3Zlcm5tZW50IG1vdmVtZW50IHJlc3RyaWN0aW9uIG9yZGVycyBhbmQgbWFuYWdlZCBleHRyZW1lbHkgY2FyZWZ1bGx5LiBTb21lIGFyZSByZS1leHBvcnRlZC48L3A+CjxwPkN1cnJlbnRseSwgdGhlIFVLIEdvdmVybm1lbnQgcHVibGlzaGVzIGRldGFpbHMgb2YgcmVzdHJpY3RlZCBpbmZlY3RlZCBob3JzZXMgb24gaXRzIHdlYnNpdGUuIFRoZSBzYW1lIHdlYnNpdGUgaGFzIGEgcmV2aWV3IG9mIHRoZSAyMDE5IFVLIG91dGJyZWFrLCB3aGljaCByZXZlYWxzIHRoZSBjYXBhY2l0eSBmb3Igc3ByZWFkIG9mIGluZmVjdGlvbiBieSByZXNwaXJhdG9yeSBtZWFucywgcmF0aGVyIHRoYW4ganVzdCB0aHJvdWdoIGNvdmVyaW5nLCBhbmQgdGhlIHJlbGF0aXZlbHkgbGFyZ2UgbnVtYmVyIG9mIGhvcnNlcyBpbnZvbHZlZC48L3A+CjxwPlRoZSByZXZpZXcgYWxzbyBoaWdobGlnaHRzIHRoZSBpbXBvcnRhbmNlIG9mIG1ha2luZyBzdXJlIHRoYXQgaG9yc2VzIGNvbWluZyBmcm9tIGNvdW50cmllcyB3aGVyZSBFVkEgY29tbW9ubHkgb2NjdXJzIChTcGFpbiwgZm9yIGV4YW1wbGUsIGluIHRoZSAyMDE5IG91dGJyZWFrKSwgaW50byBjb3VudHJpZXMgc3VjaCBhcyB0aGUgVUssIHdoZXJlIGl0IGlzIG5vdCByb3V0aW5lbHkgcHJlc2VudCwgc2hvdWxkIGJlIHByb3Blcmx5IHRlc3RlZCBhcyBuZWdhdGl2ZSBiZWZvcmUgaW1wb3J0YXRpb24gYW5kIHJldGVzdGVkIGFmdGVyIGFycml2YWwuIFF1YXJhbnRpbmUgaXMgYWxzbyBhbiBpbXBvcnRhbnQgZmFjdG9yIHRvIGNvbnNpZGVyLCBhbG9uZyB3aXRoIGJlaW5nIGF3YXJlIG9mIHdoZXJlIHlvdXIgaG9yc2VzIGhhdmUgdHJhdmVsbGVkLCBzbyB0aGF0IGFueSBzcHJlYWQgb2YgaW5mZWN0aW9uIGNhbiBiZSB0cmFja2VkLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW5qZWN0aW9uIj48L2Rpdj4KPHA+VGhlIGhlYWx0aCBvZiBhbGwgb2Ygb3VyIGhvcnNlcyBpcyBwdXQgYXQgcmlzayBpZiB0aGVzZSB2aXRhbCBjaGVja3MgYXJlIGlnbm9yZWQuIEluc2lzdCBvbiBjbGVhbiBjZXJ0aWZpY2F0ZXMgZm9yIGFsbCBicmVlZGluZyBob3JzZXMgYXQgdGhlIHN0YXJ0IG9mIGV2ZXJ5IGJyZWVkaW5nIHNlYXNvbiwgYmUgZXh0cmEgdmlnaWxhbnQgYW5kIGNvbnNpZGVyIHF1YXJhbnRpbmUgd2l0aCBuZXcgYXJyaXZhbHMg4oCTIGVzcGVjaWFsbHkgdGhvc2UgdGhhdCBhcmUgaW1wb3J0ZWQuIFRoaXMgaXMgYSBzZXJpb3VzIGVxdWluZSBkaXNlYXNlLCB3aGljaCBoYXMgdGhlIHBvdGVudGlhbCB0byBiZSBhIG1ham9yIGltcGVkaW1lbnQgdG8gaW50ZXJuYXRpb25hbCBob3JzZSB0cmF2ZWwuPC9wPgo8cD5EZXRhaWxlZCBDb2RlcyBvZiBQcmFjdGljZSBmb3IgMjAyMSBjYW4gYmUgZm91bmQgYXQgdGhlIEhvcnNlcmFjZSBCZXR0aW5nIExldnkgQm9hcmQgKEhCTEIpIHdlYnNpdGU6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vY29kZXMuaGJsYi5vcmcudWsvaW5kZXgucGhwL3BhZ2UvMzAiPmNvZGVzLmhibGIub3JnLnVrPC9hPjwvcD4KPHA+PGVtPkgmYW1wO0ggMTEgRmVicnVhcnkgMjAyMTwvZW0+PC9wPgo8cD4K"}
.
You may also be interested in…
Don’t miss this list of some of the best stallions standing in Britain at the moment
If you're planning to swerve the top names and use a younger, upcoming stallion to breed from this year, take
Josh Steer on helping to preserve rare breeds, working with Big Star and why there is never a dull day
Credit: Kevin Sparrow
Selecting a stallion for your mare can be one of the most exciting parts of the breeding process, so here
Photo credit: Emma Mitchell
From temperament to conformation, Cyden Stallion’s owner Lara Dyson explains what to look for in a stallion
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}