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Why equine viral arteritis must be taken seriously *H&H Plus*

Karen Coumbe Karen Coumbe

Equine viral arteritis may be rare in the UK, but we cannot afford to be complacent, warns Karen Coumbe MRCVS

WITH vague signs and the ability to spread undetected via silent “shedder” stallions, the infectious disease equine viral arteritis (EVA) has the potential to cause havoc within the UK breeding industry.

EVA is caused by the equine arteritis virus and is found virtually worldwide, including in mainland Europe where there is high horse population immunity and low-grade signs of the disease.

Evidence suggests the global incidence of EVA is increasing. While the UK has remained relatively unaffected, this means our equine population has little or no immunity and would be highly vulnerable to infection when or if the virus recurs here again.

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