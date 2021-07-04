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‘We took a few flyers’: 17-year-old and her Connemara shake off lack of preparation on route to working hunter success *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

    • The Frogmore Arena hosted the working hunter pony classes, which saw young riders attack the 12-fence course with gusto

    THE working hunter pony championship provided a wonderful spectacle of young, talented jump riders and their versatile ponies, but catching the eyes of judges Paul Cook and Pat Sterling was 143cm winner, Charleville Farah, a 14-year-old bay Connemara ridden by her partner of three years, Bea Wheeler.

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