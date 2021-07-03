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‘It’s like he knows it’s his time to step up’: Young jockey scores on new ride after sudden death of her pony of a lifetime *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

    • The novice show pony classes provide a stage for young jockeys and their stars of the future to strut their stuff

    The four-year-old 148cm contender Rotherwood Fancy That and India Till shone in the Adelaide Arena to capture the novice show pony accolade on day three of the Royal Windsor Horse Show.

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