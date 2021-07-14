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Graham Fletcher: Great Britain has a very strong squad for Tokyo

*Opinion*
Graham Fletcher Graham Fletcher

    • Former international showjumper and highly respected trainer, breeder and producer of young horses, Graham Fletcher, looks forward to the Tokyo Games and under-21 European championships

    OUR Olympic showjumping team has been announced, and we now know who will be representing Great Britain in Tokyo. I think it’s a very strong squad.

    Ben Maher and Explosion W must be one of the favourites for an individual Olympic gold medal. At this level, you need a top horse with a top rider. Ben and Explosion W more than match those criteria as they most recently showed when winning the Rolex grand prix at Royal Windsor in superb fashion.

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    This column is also available to read in this Thursday’s Horse & Hound magazine, on sale 15 July

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