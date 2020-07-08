{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Young British talent to train with world number one *H&H Plus*

Jennifer Donald Jennifer Donald

“I was advised not to, but my arrogant self thought I should anyway!” Find out how a chance text led to the an incredible opportunity for a talented British young rider...

Showjumper Olli Fletcher is heading off on the opportunity of a lifetime, all thanks to a chance text message to the world number one rider, Steve Guerdat.

The 17-year-old junior team and individual silver medal-winning rider has long admired the Swiss champion and decided to put the wheels in motion earlier this year.

“I’ve always wanted to train with him because I really admire his way of riding,” Olli told H&H. “Not every goal is a winning post for him – he has his targets and he achieves them.

You may also be interested in…