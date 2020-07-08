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Young British talent to train with world number one *H&H Plus*
Jennifer Donald
“I was advised not to, but my arrogant self thought I should anyway!” Find out how a chance text led to the an incredible opportunity for a talented British young rider...
Showjumper Olli Fletcher is heading off on the opportunity of a lifetime, all thanks to a chance text message to the world number one rider, Steve Guerdat.
The 17-year-old junior team and individual silver medal-winning rider has long admired the Swiss champion and decided to put the wheels in motion earlier this year.
“I’ve always wanted to train with him because I really admire his way of riding,” Olli told H&H. “Not every goal is a winning post for him – he has his targets and he achieves them.
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