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Work ongoing to replace events lost to coronavirus pandemic *H&H Plus*
Lucy Elder
As international events continue to be lost to the ongoing coronavirus pandemic, H&H finds out what plans and efforts are being made to organise replacement competition
WORK is under way behind the scenes to replace lost fixtures after five international horse trials were cancelled in the space of two weeks.
British Eventing (BE) and organisers are moving rapidly to fill the gaps, while work is ongoing to ensure eventers at all levels are catered for in the 2021 calendar.
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