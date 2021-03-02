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Eventing world reacts to Badminton cancellation *H&H Plus*
Lucy Elder
H&H finds out more about the decision to cancel Badminton 2021, and speaks to riders and coaches to find out what this means, especially in an Olympic year
THE eventing world has reacted with sadness and understanding after Covid forced the cancellation of Badminton Horse Trials for the second year running.
The Gloucestershire CCI5* said in October it planned to run in 2021 (5-9 May) behind closed doors and as recently as two weeks ago said everything was “in hand”.
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