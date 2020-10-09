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H&H interview: Former Badminton media director Julian Seaman *H&H Plus*

Martha Terry Martha Terry

The ebullient former media director of Badminton is eclectically talented, with a “naughty air of indiscretion”. Martha Terry meets him

“When people ask what I do, I say, ‘I haven’t worked it out yet,’” laughs Julian Seaman, who at 65 has just retired as Badminton’s media director.

The happy snag for Julian is he’s been able to do an abundance of wildly contrasting jobs with aplomb. He’s something of a maverick who is just as at home picking himself out of a dirty lake after falling off a horse, as selling his fashion prints to Yves Saint Laurent and Liberty. For the past 18 years, he’s dealt diplomatically with royalty, paps, worried riders and hard-nosed hacks as Badminton’s media director, but retains a slightly naughty air of indiscretion. Above all, he is huge fun.

Julian’s own eventing prowess gave him a certain standing in the media tent. He has ridden at both Badminton and Burghley six times.