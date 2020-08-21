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Lockdown tactics reap rewards for rising star: ‘we furloughed him for three months’ *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

Find out how a chance phone call led to a former breeding stallion swapping mares for music and how a tactical use of lockdown resulted in a winners rug on his NAF Five Star Winter Dressage Championship debut...

A three-month “furlough” proved a successful tactic for a former breeding stallion, who danced his way to victory in the Baileys Horse Feeds novice freestyle silver winter championship.

Vancouver LG, ridden by co-owner Lauren Williamson, topped the class on a score of 74.44% with their freestyle routine to a Lion King soundtrack, put together by Jenny Johnson.

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