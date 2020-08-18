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‘I was going for a 10’: gutsy ride reaps rewards at the NAF Five Star Winter Dressage Championships *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

Find out just what makes the Winter Dressage Champinships 2020 novice gold freestyle champion so special

Jezz Palmer partnered the “perfect” five-year-old King IV to a narrow victory in the Suregrow novice gold freestyle at the NAF Five Star Winter Dressage Championships 2020.

Jezz finished on the same score – a chunky 76.85% – as second-placed Lucy Amy and Jaliva, but claimed the win on collective marks.

Keep up with all of the action from the NAF Five Star Winter Dressage Championships on the Horse & Hound website via our H&H Plus service with full reports from each winter championship class, plus a gallery of winners from the Petplan Equine Area Festival Championships.

 

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