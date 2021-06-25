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Volunteers and funding key as Riding for the Disabled recovers from Covid *H&H Plus*
Becky Murray
25 June, 2021 16:39
H&H speaks to the new Riding for the Disabled Association chair of trustees, to find out how the charity and its groups are recovering from the effects of Covid, and what are the focuses for the future
THE
Riding for the Disabled Association (RDA) has welcomed a new chair of trustees as the organisation strives to help groups out of the pandemic, and then looks to the future.
Last week the charity appointed Rachel Medill, a former event rider and founder of vulnerable children’s charity Ride High, whose immediate focus is supporting RDA groups to return to full capacity.
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