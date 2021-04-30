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Disabled riding faces national crisis in finding right horses *H&H Plus*

Becky Murray Becky Murray

    • RDA waiting lists are growing and riders waiting longer owing to groups’ struggles to find suitable horses. H&H speaks to groups and the charity to find out more

    RIDING for the Disabled Association (RDA) groups are facing a nationwide “crisis” as they struggle to find suitable horses and ponies, meaning reduced sessions and lengthy waiting lists.

    The charity said that misconceptions about the type of horse groups are looking for, plus increased prices and demand in general, are making it increasingly difficult for groups to source horses, and the pandemic is exacerbating the problem. Some groups have waiting lists of up to 150 riders.

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