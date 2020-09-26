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Thinking outside the box to benefit the British show circuit *H&H Plus*

Becky Murray Becky Murray

Top riders have been discussing British competition and venues in their H&H columns. We speak to Olympic medallists and equestrian centres to find out how to boost the national circuit for the benefit of all concerned

INNOVATIVE thinking and round-table discussions could help improve the British competition circuit – as venues strive to offer five-star facilities and “something special” in the UK.

Kelsall Hill, Cheshire, and Wellington Riding, Hampshire, say they have the facilities and enthusiasm to put on top-level competitions, but they need to know what riders want and receive support from governing bodies to do so.

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