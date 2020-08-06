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Laura Tomlinson: The Germans look good – but so do we *H&H Plus*

Opinion
Laura Tomlinson Laura Tomlinson

H&H’s dressage columnist eyes up the competition at European international shows

The international dressage community breathed a huge, collective sigh of relief when we saw the first Instagram posts made by 22-year-old Spanish team rider Juan Matute Guimón, who suffered a brain bleed in early May. I have been following his recovery in absolute awe. Seeing someone so young embark on this journey of recovery with such positivity and poise is quite remarkable and inspirational. I wish him the absolute best in his fight to come back.

In a comeback of a different kind, Isabel Werth recently competed her World Cup champion Weihegold OLD at Achleiten CDI after quite a long break and scored 81%. Isabell’s team-mate Jessica von Bredow Werndl was also out competing recently, posting big scores in Hagen.