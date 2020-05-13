{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Nick Skelton: It’s time to throw away the rulebook and start again *H&H Plus*
Nick Skelton
13 May, 2020 12:00
The Olympic showjumping champion has put his head above the parapet to suggest a major overhaul of the sport in the UK, including a significant increase in membership costs to produce funds that could be reinvested to improve show facilities around the country...
With plenty of time to reflect during lockdown, having not been to a show since the Sunshine Tour in early March, my thoughts turned to the unbelievable job the Blázquez family does at their venue in Vejer De La Frontera in Spain.
It’s a five-star-plus facility with grass and sand rings that are second to none. The stables and the warm-ups have all you require and it’s absolutely spotless. The tour is run for the sport rather than spectators and the family has made a thriving business out of it, attracting huge numbers of people.
{"content":"PHA+U28gd2h5IGRvbuKAmXQgd2UgaGF2ZSBhbnl0aGluZyBsaWtlIGl0IGluIHRoaXMgY291bnRyeT88L3A+CjxwPkJyaXRpc2ggcmlkZXJzIOKAkyBtYW55IG5hbWVzIEkgZG9u4oCZdCBldmVuIHJlY29nbmlzZSDigJMgdHVybiB1cCBvbiB0aGUgU3Vuc2hpbmUgVG91ciBpbiBkcm92ZXMuIFRoZSByZWFzb24gaXMsIHZlcnkgc2ltcGx5LCB3ZSBkb27igJl0IGhhdmUgdGhlIHJpZ2h0IHN0YW5kYXJkcyBvciB0aGUgcmlnaHQgaW5mcmFzdHJ1Y3R1cmUgYXQgaG9tZSDigJMgd2XigJlyZSBub3QgZ2l2aW5nIHBlb3BsZSB3aGF0IHRoZXkgd2FudCBhdCBzaG93cyBhbmQgdGhleeKAmXJlIGNsZWFybHkgbm90IGhhcHB5IGFib3V0IHRoZSB3YXkgdGhpbmdzIGFyZSBnb2luZy48L3A+CjxwPlNvIEkgY2Fu4oCZdCB0aGluayBvZiBhIGJldHRlciBvcHBvcnR1bml0eSwgd2hpbGUgd2UgaGF2ZSB0aW1lIG9uIG91ciBoYW5kcyBhbmQgbm93aGVyZSB0byBnbywgdG8gdGhyb3cgYXdheSB0aGUgQnJpdGlzaCBTaG93anVtcGluZyAoQlMpIHJ1bGVib29rIGFuZCByZXdyaXRlIHRoZSB3aG9sZSB0aGluZy48L3A+CjxwPjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMiIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjxzZWN0aW9uIGlkPSJlbWJlZF9jb2RlLTMxIiBjbGFzcz0iaGlkZGVuLW1kIGhpZGRlbi1sZyBzLWNvbnRhaW5lciBzdGlja3ktYW5jaG9yIGhpZGUtd2lkZ2V0LXRpdGxlIHdpZGdldF9lbWJlZF9jb2RlIHByZW1pdW1faW5saW5lXzIiPjxzZWN0aW9uIGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lciBsaXN0aW5nLS1zaW5nbGUgbGlzdGluZy0tc2luZ2xlLXNoYXJldGhyb3VnaCBpbWFnZS1hc3BlY3QtbGFuZHNjYXBlIGRlZmF1bHQgc2hhcmV0aHJvdWdoLWFkIHNoYXJldGhyb3VnaC1hZC1oaWRkZW4iPg0KICA8ZGl2IGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lcl9faW5uZXIiPg0KICAgIDx1bD4NCiAgICAgIDxsaSBpZD0ibmF0aXZlLWNvbnRlbnQtbW9iaWxlIiBjbGFzcz0ibGlzdGluZy1pdGVtIj4NCiAgICAgIDwvbGk+DQogICAgPC91bD4NCiAgPC9kaXY+DQo8L3NlY3Rpb24+PC9zZWN0aW9uPjxkaXYgaWQ9ImFwZXN0ZXItNiIgY2xhc3M9ImFwZXN0ZXItZGVza3RvcCBoaWRkZW4iPjwvZGl2PjxzY3JpcHQ+d2luZG93Ll9hcGVzdGVyU2xvdHM9d2luZG93Ll9hcGVzdGVyU2xvdHN8fFtdO3dpbmRvdy5fYXBlc3RlclNsb3RzLnB1c2goeyJpZCI6ImFwZXN0ZXItNiIsImNsYXNzIjoiYXBlc3Rlci1kZXNrdG9wIiwicGxhY2VtZW50IjoiZGVza3RvcCIsInRva2VuIjoiNTg1M2MzMzU4NTQ4ZDY2YzI1Y2RkYjJjIiwiY29udGV4dCI6dHJ1ZSwidGFncyI6IiIsImZhbGxiYWNrIjp0cnVlfSk7PC9zY3JpcHQ+PC9wPgo8aDM+V2F5IGJlaGluZCBFdXJvcGU8L2gzPgo8cD5MZXTigJlzIHN0YXJ0IGJ5IHRyeWluZyB0byBicmluZyB0aGUgc3BvcnQgdXAgdG8gdGhlIHN0YW5kYXJkIG9mIG1haW5sYW5kIEV1cm9wZWFuIHNob3dzLiBXZSBhcmUgY3VycmVudGx5IHNvIGZhciBiZWhpbmQuPC9wPgo8cD5UaGUgY3VycmVudCBjb3N0IGZvciBhbiBhZHVsdCB0byBqb2luIEJTIGFuZCByZWdpc3RlciBhIGhvcnNlIGZvciBhIHllYXIgc3RhcnRzIGZyb20gYXJvdW5kIMKjMjIwLiBZb3UgY2Fu4oCZdCBldmVuIGdldCBhIGd5bSBtZW1iZXJzaGlwIGZvciB0aGF0IG1vbmV5LCBpdOKAmXMgYW1hemluZyB2YWx1ZS48L3A+CjxwPlNvIGlmIEJTIHB1dCB1cCB0aGUgY29zdCB0byBzYXkgwqM1MDAgKHdpdGggYSBzbGlkaW5nIHNjYWxlIGZvciByaWRlcnMgd2l0aCBtb3JlIHRoYW4gb25lIGhvcnNlIHRvIHJlZ2lzdGVyKSwgdGhleSBjb3VsZCB1c2UgdGhhdCBleHRyYSBpbmNvbWUgdG8gcmVpbnZlc3QgaW4gdGhlIHNwb3J0IGluIGEgd2F5IHRoYXQgd2lsbCBkaXJlY3RseSBiZW5lZml0IGFsbCByaWRlcnMg4oCTIGdpdmluZyB0aGVtIGJldHRlciBmYWNpbGl0aWVzLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0zIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPk15IHByb3Bvc2FsIHdvdWxkIGJlIHRvIHNldCB1cCBhbiBhbm51YWwgYnVyc2FyeS10eXBlIGZ1bmQgb2YsIHNheSwgwqMyNTAsMDAwIGZvciBmb3VyIG9yIGZpdmUgc2hvdyB2ZW51ZXMgYXJvdW5kIHRoZSBjb3VudHJ5IHRoYXQgY291bGQgYmVuZWZpdCBmcm9tIGludmVzdG1lbnQuIFlvdeKAmWQgc2V0IHVwIGEgc21hbGwgY29tbWl0dGVlIGluY2x1ZGluZyBzZXZlcmFsIGV4LXBybyByaWRlcnMgdG8gYWR2aXNlIGVhY2ggdmVudWUgd2hhdCB0byBzcGVuZCB0aGVpciBtb25leSBvbi48L3A+CjxwPklmIHRoZXNlIGJ1cnNhcmllcyB3ZXJlIGdpdmVuIG91dCBldmVyeSB5ZWFyLCBpdCB3b3VsZG7igJl0IHRha2UgbG9uZyBiZWZvcmUgd2UgaGFkIGEgcmFmdCBvZiBzaG93cyByZWFjaGluZyBmb3VyLXN0YXIgb3IgZXZlbiBmaXZlLXN0YXIgc3RhbmRhcmQgdG8gbWF0Y2ggdGhlIGxpa2VzIG9mIEtyb25lbmJlcmcgaW4gdGhlIE5ldGhlcmxhbmRzIG9yIFNlbnRvd2VyIFBhcmsgaW4gQmVsZ2l1bS48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNCIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD5UaGUgbmV4dCBzdGVwIGlzIHRvIHNjcmFwIHRoZSBCcml0aXNoIG5vdmljZSwgZGlzY292ZXJ5LCBuZXdjb21lcnMgYW5kIEZveGh1bnRlciBjbGFzc2VzLCB3aGljaCB3YW50IGZpcmluZyBzdHJhaWdodCBpbiB0aGUgYmluLiBXZSBqdXN0IGhhdmUgZmFyIHRvbyBtYW55IGNsYXNzZXMgaW4gdGhpcyBjb3VudHJ5IOKAkyAxbSwgMS4wNW0gYW5kIHNvIG9uLCBpdOKAmXMgYWxsIGEgd2FzdGUgb2YgdGltZS48L3A+CjxwPkl0IHVzZWQgdG8gYmUgYSBwbGVhc3VyZSBhbmQgYW4gaG9ub3VyIHRvIHJpZGUgYXQgdGhlIG9sZCBIb3JzZSBvZiB0aGUgWWVhciBTaG93IChIT1lTKSBhdCBXZW1ibGV5IGJlY2F1c2UgeW91IHdlcmUgdXAgYWdhaW5zdCB0aGUgYmVzdCByaWRlcnMgaW4gRXVyb3BlLCB0aGV5IHB1dCBvbiB0aGUgYmVzdCBjbGFzc2VzIGFuZCB0aGUgaG91c2Ugd2FzIGZ1bGwgZnJvbSBNb25kYXkgdG8gU2F0dXJkYXkgYmVjYXVzZSBwZW9wbGUgd291bGQgaGFwcGlseSBwYXkgdG8gc2VlIHRoZSB0b3AgcmlkZXJzLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS01IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPknigJl2ZSBhbHdheXMgYmVsaWV2ZWQgdGhhdCBIT1lTIGRpZWQgd2hlbiBpdCBsZWZ0IFdlbWJsZXkgYW5kIHRoYXTigJlzIHdoZXJlIGl0IHNob3VsZCBoYXZlIGJlZW4gYnVyaWVkLCBiZWNhdXNlIGl04oCZcyBhbGwgY2hhbmdlZCBub3cg4oCTIGhvdyBkbyB0aGV5IGV4cGVjdCBwZW9wbGUgbm93IHRvIHBheSB0byB3YXRjaCBhIDFtIGNsYXNzIGF0IGFuIGludGVybmF0aW9uYWwgc2hvdz88L3A+CjxwPkl04oCZcyBsaWtlIGJ1eWluZyBhIHRpY2tldCB0byBXaW1ibGVkb24gYW5kIHdhdGNoaW5nIG1lIHBsYXkganVzdCBiZWNhdXNlIEkgd2FudCBhIGdhbWUgb2YgdGVubmlzISBCdXQsIHdpdGhvdXQgYW55IHF1YWxpZmllcnMgaGFwcGVuaW5nIHRoaXMgc3VtbWVyLCBJIGNhbuKAmXQgc2VlIEhPWVMgZ29pbmcgYWhlYWQgYW55d2F5LCBidXQgd2XigJlsbCBzZWUuPC9wPgo8aDM+U3RyZWFtbGluaW5nIGNsYXNzZXM8L2gzPgo8cD5TbyBsZXTigJlzIGZvY3VzIGluc3RlYWQgb24gbWFraW5nIGhlaWdodCBhbmQgYWdlIGNsYXNzZXMgdGhlIGJhY2tib25lIG9mIG91ciBzaG93cy4gWW914oCZbGwgaGF2ZSB0aGUgZml2ZS15ZWFyLW9sZHMganVtcGluZyAxbSwgYW5kIGFueSByaWRlciB3aG8gd2FudHMgdG8ganVtcCB0aGF0IGhlaWdodCBnb2VzIGluIHRoYXQgY2xhc3MsIHRvbyDigJMgeW914oCZcmUgZWZmZWN0aXZlbHkgaW5jb3Jwb3JhdGluZyB0d28gY2xhc3NlcyBhdCBvbmUgaGVpZ2h0LiBUaGVuIHlvdSBmb2xsb3cgb24gd2l0aCB0aGUgc2l4LXllYXItb2xkcyBhdCAxLjIwbSBhbmQgc2V2ZW4teWVhci1vbGRzIGluIGEgMS4zNW0gY2xhc3MuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbmplY3Rpb24iPjxkaXYgaWQ9ImFwZXN0ZXItNyIgY2xhc3M9ImFwZXN0ZXItbW9iaWxlIGhpZGRlbiI+PC9kaXY+PHNjcmlwdD53aW5kb3cuX2FwZXN0ZXJTbG90cz13aW5kb3cuX2FwZXN0ZXJTbG90c3x8W107d2luZG93Ll9hcGVzdGVyU2xvdHMucHVzaCh7ImlkIjoiYXBlc3Rlci03IiwiY2xhc3MiOiJhcGVzdGVyLW1vYmlsZSIsInBsYWNlbWVudCI6Im1vYmlsZSIsInRva2VuIjoiNTg1M2MzMzU4NTQ4ZDY2YzI1Y2RkYjJjIiwiY29udGV4dCI6dHJ1ZSwidGFncyI6IiIsImZhbGxiYWNrIjp0cnVlfSk7PC9zY3JpcHQ+PC9kaXY+CjxwPkl04oCZcyBzaW1wbGUgYW5kIGVmZmVjdGl2ZSBhbmQgd29ya3MgaW4gR2VybWFueSwgRnJhbmNlIGFuZCB0aGUgTmV0aGVybGFuZHMsIHdoaWNoIGFyZSBsZWFkaW5nIHRoZSB3YXkgd2hpbGUgd2UgY29udGludWUgdG8gZHJhZyBvdXIgaGVlbHMuIFRoZSBwZW9wbGUgcnVubmluZyBvdXIgc3BvcnQganVzdCBuZWVkIGEgYml0IG1vcmUgZm9yZXNpZ2h0LjwvcD4KPHA+U28gbGV04oCZcyBhbGwgcHV0IG91ciBoZWFkcyB0b2dldGhlciBhbmQgc3RhcnQgYSBjb25zdWx0YXRpb24gcHJvY2VzcyB3aXRoIHRoZSBlbnRpcmUgQlMgbWVtYmVyc2hpcCDigJMgdGhpcyBwb3RlbnRpYWxseSBhbWF6aW5nIG9wcG9ydHVuaXR5IGhhcyBwcmVzZW50ZWQgaXRzZWxmIGluIHRoZSBtb3N0IHVuZXhwZWN0ZWQgYW5kIHVuZm9ydHVuYXRlIGNpcmN1bXN0YW5jZXMsIGJ1dCBsZXTigJlzIGdyYWIgaXQgYW5kIG1ha2UgYSBjaGFuZ2UuPC9wPgo8cD48ZW0+UmVmIEhvcnNlICZhbXA7IEhvdW5kOyAxNCBNYXkgMjAyMDwvZW0+PC9wPgo8cD4K"}
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}