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Carl Hester: We need investment in venues *H&H Plus*

Opinion
Carl Hester Carl Hester

H&H’s dressage columnist on great memories at Hickstead, and change needed in the sport

I knew prior to the Rotterdam Hickstead Grand Prix Challenge that this online event was likely to be the swansong for Dressage at Hickstead.

I’ve known Dane Rawlins since I was in young riders, and he’s a hands-on person. As an example, I once stayed with him before the national championships at Goodwood and he very kindly gave me some training – the payback was helping him build a barn.

So it was no surprise that he was available to chat while in the process of removing a septic tank. What did surprise me was that, rather than being left with a nasty smell, his attitude to dismantling his and his team’s work, dreams and achievements at Hickstead, and what it brought to our sport, was more philosophical.