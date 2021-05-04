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Summersby scores a hat-trick, a first win for a jockey who took up racing due to Covid and more pointing highlights *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup

    • Dean Summersby and Darren Edwards enjoy a successful day, while an eight-year-old wins on his debut in our latest point-to-point round-up

    Four Burrow, Trebudannon, Cornwall

    TRAINER-JOCKEY duo Dean Summersby and Darren Edwards enjoyed a hat-trick of wins with three promising horses. Their first win came in the conditions (level three) with six-year-old gelding Port O’Clock. The gelding has now won his past three starts.

    “We bought him as a store in Ireland three years ago,” said Dean. “He’s a lovely horse with loads of ability but hasn’t been the easiest. He’s a bit hot-headed and you can’t touch his mouth, but each year he is maturing and Darren has done a grand job on him. He’ll have one more run in an intermediate this season and maybe go hunter chasing.”

    This report can also be read in this week’s Horse & Hound magazine, on sale Thursday 6 May

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