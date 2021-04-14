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Back with a bang: point-to-pointing returns with a power couple sending out 12 winners from 21 runners *H&H Plus*

Stephanie Bateman

    • Tom Ellis and Gina Andrews notch up three victories at Charing, while an 18-year-old enjoys her first win, plus find out the results from other point-to-points from around the country

    Charing Races, Charing, Kent

    POWER couple Tom Ellis and Gina Andrews enjoyed a victorious return to pointing, landing three races at Charing.

    The four-year-old gelding by Millenary, Time Please, kicked off their treble when heading the Tattersalls Cheltenham maiden 4&5yo in his debut run (pictured above), and giving Gina a clean ride back after her injury at Cheltenham in March.

    “I bought him as a foal from Doncaster and we broke him in this summer,” said Tom. “He is so straightforward and jumped brilliantly, winning a shade cosy. He is for sale now.”

    This report is also available to read in this Thursday’s H&H magazine (15 April, 2021)

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