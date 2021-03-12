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The point-to-point graduates that are ready to rock at Cheltenham and beyond *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder
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    • Gold Cup winners See More Business and Cool Dawn, and 2020 runner-up Santini all began their journeys on a British point-to-point field. Lucy Elder looks at recent graduates who could be the rising stars of Cheltenham

    If you were to stick a pin in the entries list for the Cheltenham Festival, chances are the horse’s first racing experience was at a point-to-point. The progressive six-year-old Grade Two winner Does He Know, trained by H&H columnist Kim Bailey, has already twice proved himself at Cheltenham this season and holds a selection of Festival entries. His racing journey started with a win at Charm Park, piloted by John Dawson, for Jacqueline Coward.

    “My grandad Mick Easterby bred him. I rode his dam, Diavoleria, and won a bumper on her at Ludlow,” she says.

    “He was at my grandad’s. My uncle David [Easterby] said, ‘Bob’ – my nickname – ‘go and get that horse out the field, don’t worry about grandad, just take him and do what you can with him.’ So I did.

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