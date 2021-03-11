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Jack Andrews: ‘It wrecked my brain as being a professional jump jockey was all I ever wanted to do’ *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup
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    • The reigning men’s point-to-point champion jockey is shaking off the shackles
    of having famous sisters to chase some major ambitions, finds Gemma Redrup

    If ever there was a surname synonymous with point-to-pointing, it would be Andrews. And the latest member of the Andrews dynasty to make their presence well and truly known is Jack, who claimed the men’s national title last season, despite it being cut short by three months due to Covid.

    “It will always be in black and white that I was champion jockey in the 2019/20 season and that was the way I told myself I had to look at it,” says 22-year-old Jack pragmatically. “A lot of people said I earned it and I feel proud of it, but there’s definitely an overriding feeling that I want to do it in a full season to try to get more satisfaction from it.”

    Jack was five winners clear of his nearest rival when the curtain fell on the season early last March.

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