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Meet the working point-to-point riders juggling a career with race-riding *H&H Plus*

Stephanie Bateman

Working full-time plus owning, training and riding a point-to-pointer is no mean feat. Stephanie Bateman finds out how some pull it off

Building surveyor

West Susses-based Lizzie Feakes is a building surveyor and trains and rides her 12-year-old pointer Oscar O’Scar.

“My alarm goes off at 5.15am and I’m mucking out at 5.30am,” says Lizzie. “I then ride Oscar, unless I’m working from home when I ride in my lunch break.”

Oscar is ridden four times a week by Lizzie and twice by her friend George Gorman, with help also from Debbie Dunger on racedays.