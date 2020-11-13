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‘The best I’ve ever trained’: How winning pointer has enjoyed a new lease of life *H&H Plus*

Stephanie Bateman

Trainer Joseph O’Shea bagged a double at Kimble

Joseph O’Shea enjoyed a double at Kimble, kicking off with the second division of the maiden six-year-old and over with Ballymac Boy – a six-year-old by Scorpion – who, despite a “dreadful mistake” with a circuit to go, stormed home in front under Huw Edwards.