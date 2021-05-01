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A unique training regime, a gutsy mare and more from all the recent point-to-point action *H&H Plus*

Stephanie Bateman

    • A trainer with a relaxed regime reaps the rewards, while a teenage schoolgirl breaks her duck

    Streets Of London does it easily

    Aldington Races, Aldington, Kent

    A RELAXED training regime is proving successful for trainer Nigel Benstead, who landed the men’s open with seven-year-old gelding Streets Of London under Phil York.

    The consistent former Tim Underwood horse has now won eight, finished second twice and third twice from 13 starts.

    This report can also be read in this week’s Horse & Hound magazine, on sale Thursday 29 April

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