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Smith seizes the moment in thrilling Silver Spur hunt ride *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • New face Becky Smith clinches pole position in this competitive hunt ride, while a team of non-thoroughbreds head the Foxhunters race

    BECKY SMITH capped her stellar first season of hunt races with a win on her consistent campaigner Important Moment in a thrilling finish to the fifth running of the Silver Spur.

    The pair were chased home by Mark Heuff and Thegreendalerocket (Rocky), hungry for back-to-back hunt race victories following their Quorn win (report, 29 April).

    Mark and Becky cemented their lead in the race’s latter stages, jumping upsides each other three out and rising in tandem again at the second-last. But Becky had the fresher horse and teased a gap in the run-in to the final fence.

    This report can also be read in this week’s Horse & Hound magazine, on sale Thursday 6 May

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