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‘I just mugged her on the line’: Quorn hunt ride goes down to the wire *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

    • Mark Heuff takes the lead at the last minute to claim the win in this competitive race, with favourites Lydia Cope and the consistent Arthur less then a length behind

    MARK HEUFF and Thegreendalerocket (pictured) saw off a competitive field at the Quorn’s new hunt race to snatch victory on the line from local favourites Lydia Cope and Arthur.

    “I had a clear plan to follow Lydia, and I have to give her all the credit – I just mugged her on the line – but ‘Rocky’ jumped and travelled fantastically,” said Mark, joint-master and field master of the Taunton Vale.

    When Rocky’s trainer, Richard Woollacott, sadly died, the Oscar gelding needed a new home, so Mark acquired him with these races and team chasing in mind.

    This report can also be read in this week’s Horse & Hound magazine, on sale Thursday 29 April

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