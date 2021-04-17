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‘I’m so delighted; he is the most wonderful horse’: Arthur conquers once more at the Wynnstay Hunt Ride *H&H Plus*
Catherine Austen
Rowan Cope enjoys a “dream ride” to take the top spot, with Becky Smith hot on his heels on her hunt ride debut
ROWAN COPE and Arthur triumphed in the first hunt race of the 2020/21 season, making all the running over the Wynnstay hedges to see off 22 other competitors.
It was an eighth victory in these races over natural obstacles for ex-chaser Arthur, now 12, whose form figures since joining the Cope family read 111211F1121.
“He was foot-perfect; it was the dream ride,” said Rowan, joint-master of the Quorn.
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This report is also available to read in this Thursday’s H&H magazine (15 April, 2021)
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Credit: www.sarahfarnsworth.co.uk
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