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Scientific breakthrough on common cancer that affects horses and humans *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

The common cancer, that is found in horses and humans, results in equine euthanasia on welfare grounds in a ‘significant number of cases’, but it is believed the new knowledge will lead to a much better understanding and treatment. H&H finds out more...

Scientists have made a breakthrough in understanding a common cancer that affects horses and humans.

Squamous cell carcinoma affects horses’ eyes, the skin around the eyes, and genitalia. It leads to equine euthanasia on welfare grounds in a “significant number of cases”.

The new study was led by researchers at the Royal Veterinary College (RVC), King’s College London, the University of Edinburgh and University College London.

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