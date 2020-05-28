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Animal Health Trust’s equine hospital to close as focus on research remains *H&H Plus*
Eleanor Jones
28 May, 2020 17:49
After many weeks of work behind the scenes to help the Animal Health Trust find a secure financial footing, a plan for the future of the charity has been revealed, which doesn’t include its referal hospitals. H&H finds out more and seeks reaction to the loss from the British Equine Veterinary Association...
The Animal Health Trust (AHT) is to close its equine hospital – but hope remains for its research and surveillance work.
The charity announced this year that the effects of the coronavirus pandemic, on top of a period of financial difficulty, meant it was
facing imminent closure (news, 26 March).
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