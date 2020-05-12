{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Road nail study paves the way for future farriery research *H&H Plus*
Eleanor Jones
12 May, 2020 14:00
Research on the effects of road nails on equine symmetry is particularly noteworthy for its implications for future study, one of the professionals involved believes.
The peer-reviewed study, undertaken as part of the Royal Veterinary College’s (RVC) graduate diploma in equine locomotor research, indicates that it is important to look at the effects of shoeing changes on symmetry of movement, rather than the other way round.
{"content":"PHA+VGhlIHJlc2VhcmNoZXJzIHVzZWQgZ2FpdCBhbmFseXNpcyB0byBzaG93IHRoYXQgdXNpbmcgYSByb2FkIG5haWwgaW4gdGhlIGxhdGVyYWwgaGVlbCBvZiBhIGhpbmQgc2hvZSBjcmVhdGVkIGFzeW1tZXRyeSBpbiBwZWx2aWMgbW92ZW1lbnQuPC9wPgo8cD5QZXRlciBEYXksIHdobyBoYXMgd29ya2VkIGF0IHRoZSBSVkMgYXMgYSBmYXJyaWVyIGZvciBvdmVyIDIwIHllYXJzIGFuZCBjYXJyaWVkIG91dCB0aGUgc3R1ZHkgd2l0aCBMZWUgQ29sbGlucywgdG9sZCA8ZW0+SCZhbXA7SDwvZW0+IHdoaWxlIHRoZSByZXN1bHRzIHdlcmUgaW50ZXJlc3RpbmcsIHRoZXkgd2VyZSBhbG1vc3QgYSDigJxyZWQgaGVycmluZ+KAnS48L3A+CjxwPuKAnElmIEnigJltIHB1dHRpbmcgcm9hZCBuYWlscyBpbiwgSeKAmWxsIHB1dCB0d28gaW4gZWFjaCBmb290LCBhcyBmYXIgYmFjayBhcyBwb3NzaWJsZSzigJ0gaGUgc2FpZC4g4oCcU29tZXRpbWVzIHBlb3BsZSBvbmx5IGhhdmUgb25lIGluIGVhY2ggZm9vdCBidXQgaWYgc29tZW9uZSBjb3VsZCBvbmx5IGFmZm9yZCBmb3VyLCBJ4oCZZCBwdXQgdHdvIGluIGVhY2ggaGluZCBmb290LiBUaGUgaG9yc2XigJlzIG1vdmVtZW50IGNvbWVzIGZyb20gdGhlIGJhY2sgZW5kLCBhbmQgaWYgeW91IGNhbiBzdG9wIHRoYXQgc2xpcHBpbmcsIHlvdeKAmWxsIHN0b3AgdGhlIGZyb250IGVuZCBzbGlwcGluZy48L3A+CjxwPjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMiIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjxzZWN0aW9uIGlkPSJlbWJlZF9jb2RlLTMxIiBjbGFzcz0iaGlkZGVuLW1kIGhpZGRlbi1sZyBzLWNvbnRhaW5lciBzdGlja3ktYW5jaG9yIGhpZGUtd2lkZ2V0LXRpdGxlIHdpZGdldF9lbWJlZF9jb2RlIHByZW1pdW1faW5saW5lXzIiPjxzZWN0aW9uIGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lciBsaXN0aW5nLS1zaW5nbGUgbGlzdGluZy0tc2luZ2xlLXNoYXJldGhyb3VnaCBpbWFnZS1hc3BlY3QtbGFuZHNjYXBlIGRlZmF1bHQgc2hhcmV0aHJvdWdoLWFkIHNoYXJldGhyb3VnaC1hZC1oaWRkZW4iPg0KICA8ZGl2IGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lcl9faW5uZXIiPg0KICAgIDx1bD4NCiAgICAgIDxsaSBpZD0ibmF0aXZlLWNvbnRlbnQtbW9iaWxlIiBjbGFzcz0ibGlzdGluZy1pdGVtIj4NCiAgICAgIDwvbGk+DQogICAgPC91bD4NCiAgPC9kaXY+DQo8L3NlY3Rpb24+PC9zZWN0aW9uPjxkaXYgaWQ9ImFwZXN0ZXItNiIgY2xhc3M9ImFwZXN0ZXItZGVza3RvcCBoaWRkZW4iPjwvZGl2PjxzY3JpcHQ+d2luZG93Ll9hcGVzdGVyU2xvdHM9d2luZG93Ll9hcGVzdGVyU2xvdHN8fFtdO3dpbmRvdy5fYXBlc3RlclNsb3RzLnB1c2goeyJpZCI6ImFwZXN0ZXItNiIsImNsYXNzIjoiYXBlc3Rlci1kZXNrdG9wIiwicGxhY2VtZW50IjoiZGVza3RvcCIsInRva2VuIjoiNTg1M2MzMzU4NTQ4ZDY2YzI1Y2RkYjJjIiwiY29udGV4dCI6dHJ1ZSwidGFncyI6IiIsImZhbGxiYWNrIjp0cnVlfSk7PC9zY3JpcHQ+PC9wPgo8cD7igJxJ4oCZdmUgcHJvdmVkIHRoYXQgYW5lY2RvdGFsbHksIHRocm91Z2ggb2JzZXJ2YXRpb24sIGFzIHRoYXTigJlzIHdoYXQgZmFycmllcnMgZG8uIFdlIG1pZ2h0IGNoYW5nZSBhIHNob2VpbmcgcHJvdG9jb2wsIGFuZCB0aGUgdmV0IHdpbGwgc2F5LCDigJhUaGF04oCZcyBtYWRlIGEgZGlmZmVyZW5jZSzigJkgYnV0IHlvdSB0aGluaywg4oCYSG93IGRvIHlvdSBrbm93P+KAmTwvcD4KPHA+4oCcQnV0IHRoZXJlIGFyZSB3YXlzIG9mIG1lYXN1cmluZywgYW5kIHRoaXMgaGFzIHByb3ZlZCB3ZSBjYW4gbWVhc3VyZSB3aGF0IHdlIGRvLuKAnTwvcD4KPHA+TXIgRGF5IHNheXMgaGlzIHJlc2VhcmNoIGludG8gZmFycmllcnkgZWZmZWN0cyBvcGVucyB0aGUgZG9vciBmb3Igb3RoZXJzIHRvIG1lYXN1cmUgaG93IHJlbWVkaWFsIHNob2VpbmcgaXMgYWZmZWN0aW5nIGhvcnNlcywgbG9uZy10ZXJtIGFzIHdlbGwgYXMgaW1tZWRpYXRlbHkuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTMiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+4oCcTWF5YmUgd2UgY2FuIHN0YXJ0IG5haWxpbmcgZG93biBhIHByb3RvY29sIHRoYXQgY291bGQgZ2l2ZSBob3JzZXMgYW4gZWRnZSzigJ0gaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPuKAnFdoZXRoZXIgaXTigJlzIGZvciBsYW1lbmVzcyBvciBpbXByb3ZpbmcgcGVyZm9ybWFuY2UsIHRoaXMgaXMgd2hlcmUgd2UgY2FuIHJlYWxseSBnZXQgb25lIG92ZXIsIGJ5IG1lYXN1cmluZyBpbXByb3ZlbWVudC4gSSBob3BlIHdl4oCZdmUgdW5sb2NrZWQgdGhlIGRvb3IgZm9yIHBlb3BsZSB3aXRoIGlkZWFzIHRvIGNvbWUgZm9yd2FyZC7igJ08L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNCIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD5Db3Vyc2UgZGlyZWN0b3IgVGhpbG8gUGZhdSBzYWlkIGl0IHdhcyDigJx2ZXJ5IGV4Y2l0aW5n4oCdIHRvIHNlZSB0aGUgZmlyc3QgcGVlci1yZXZpZXdlZCBwdWJsaXNoZWQgcmVzZWFyY2ggZnJvbSB0aGUgZGlwbG9tYS48L3A+CjxwPuKAnFdlIGFsd2F5cyBlbmNvdXJhZ2Ugb3VyIHN0dWRlbnRzIHRvIGNyZWF0ZSByZXNlYXJjaCBvZiBwdWJsaXNoYWJsZSBxdWFsaXR5IGFuZCB0byBjb250cmlidXRlIHRvIHRoZSBtdWNoLW5lZWRlZCBldmlkZW5jZSBiYXNlIHN1cnJvdW5kaW5nIHRyaW1taW5nLCBzaG9laW5nIGFuZCBmYXJyaWVyeSzigJ0gaGUgc2FpZC4g4oCcUGV0ZXIgYW5kIExlZSBoYXZlIGRvbmUgZXhhY3RseSB0aGlzLCBhbmQgd2UgY29uZ3JhdHVsYXRlIHRoZW0gZm9yIHRoaXMgYWNoaWV2ZW1lbnQgYW5kIGFyZSBsb29raW5nIGZvcndhcmQgdG8gb3RoZXJzIGZvbGxvd2luZyBpbiB0aGVpciBmb290c3RlcHMu4oCdPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTUiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW5qZWN0aW9uIj48ZGl2IGlkPSJhcGVzdGVyLTciIGNsYXNzPSJhcGVzdGVyLW1vYmlsZSBoaWRkZW4iPjwvZGl2PjxzY3JpcHQ+d2luZG93Ll9hcGVzdGVyU2xvdHM9d2luZG93Ll9hcGVzdGVyU2xvdHN8fFtdO3dpbmRvdy5fYXBlc3RlclNsb3RzLnB1c2goeyJpZCI6ImFwZXN0ZXItNyIsImNsYXNzIjoiYXBlc3Rlci1tb2JpbGUiLCJwbGFjZW1lbnQiOiJtb2JpbGUiLCJ0b2tlbiI6IjU4NTNjMzM1ODU0OGQ2NmMyNWNkZGIyYyIsImNvbnRleHQiOnRydWUsInRhZ3MiOiIiLCJmYWxsYmFjayI6dHJ1ZX0pOzwvc2NyaXB0PjwvZGl2Pgo8cD5Ccml0aXNoIEVxdWluZSBWZXRlcmluYXJ5IEFzc29jaWF0aW9uIGNoaWVmIGV4ZWN1dGl2ZSBEYXZpZCBNb3VudGZvcmQgdG9sZCA8ZW0+SCZhbXA7SDwvZW0+OiDigJxJdCBpcyBncmVhdCB0byBzZWUgZmFycmllcnkgcmVzZWFyY2ggcHVibGlzaGVkIGluIHBlZXItcmV2aWV3ZWQgc2NpZW50aWZpYyBqb3VybmFscy4gSW50dWl0aXZlbHkgd2UgYWxsIHJlY29nbmlzZSB0aGUgaW1wb3J0YW5jZSBhbmQgaW1wYWN0IHRoYXQgZmFycmllcnkgaW50ZXJ2ZW50aW9ucyBoYXZlLCBidXQgaXQgaXMgdGhyb3VnaCBwdWJsaXNoZWQgcmVzZWFyY2ggdGhhdCB3ZSBjYW4gdW5kZXJzdGFuZCBhbmQgZW5oYW5jZSBvdXIgdXNlIG9mIHRob3NlIGludGVydmVudGlvbnMgYW5kIGV4cGFuZCB0aGUga2V5IHJlbGF0aW9uc2hpcCBiZXR3ZWVuIGZhcnJpZXJzIGFuZCB2ZXRzLuKAnTwvcD4KPHA+Cg=="}
You may also be interested in…
The copper-coated nails are designed to prevent microbes, such as bacteria and fungi, from entering the hoof when a horse
Female farrier Fatou Toure demonstrating her skills.
Credit: Brooke/Sylvain Cherkaoui/Panos Pictures
Research has shown the shoes could make equines with laminitis more comfortable
Top farriers share their views on how modern farriery methods can enhance performance and soundness
Forget anabolic steroids, scientists in Australia have come up with a sure-fire — and perfectly legal — way to give
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}