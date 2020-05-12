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Road nail study paves the way for future farriery research *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

Research on the effects of road nails on equine symmetry is particularly noteworthy for its implications for future study, one of the professionals involved believes.

The peer-reviewed study, undertaken as part of the Royal Veterinary College’s (RVC) graduate diploma in equine locomotor research, indicates that it is important to look at the effects of shoeing changes on symmetry of movement, rather than the other way round.

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