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New gene therapy research could help treat arthritis in horses – and humans *H&H Plus*
Lucy Elder
7 May, 2020 13:15
Researchers at the Royal Veterinary College believe the work could result in ‘ground-breaking treatment’ for degenerative joint disease in equines, other animals and humans. H&H finds out more...
New research into gene therapy to treat
arthritis that could potentially benefit both horses and humans is underway at the Royal Veterinary College (RVC).
Scott Roberts has joined the RVC’s department of comparative biomedical sciences as a senior lecturer and has researched this area in his previous roles with University College London and UCB Pharma.
This new gene therapy research will include horses at the RVC’s equine referral hospital as well as dogs and cats at the college’s Queen Mother Hospital for Animals. It is proposed that the treatment would then move into human clinical studies.
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