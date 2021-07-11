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Prolific hunter shines at Royal Cheshire County Show *H&H Plus*

Margaret Shaw

    • A side-saddle pilot books a HOYS slot on her first attempt while a New Forest stallion stands in-hand supreme at Royal Cheshire

    HAVING only their second side-saddle outing, Katie Crozier and Royal Engagement (Hugo) clinched another ladies’ win and this time a coveted Horse of the Year Show (HOYS) ticket at Royal Cheshire County Show.

    “For a big horse, he is light and elegant and covers the ground so easily, and he goes equally well side-saddle and astride,” said Katie, who will be making her debut at Birmingham after contesting this, her first-ever HOYS qualifier.

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    This report was also available to read in Horse & Hound magazine, on sale Thursday 1 July

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