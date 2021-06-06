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Road safety work goes on after riders disappointed in police lack of action *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

    • H&H has spoken to riders recently who feel let down by the police response to their experiences on the roads. We find out what concerns them, and what action is being taken to improve horse and rider safety

    WORK to promote horse and rider road safety is being undertaken at national level in hopes of trying to improve the situation for all road users.

    H&H has spoken to a number of riders in recent weeks who feel let down by the police responses to their experiences.

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