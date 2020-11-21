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Road incidents involving horses rise again: reporting and education is key *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

The British Horse Society released its latest statistics involving horse incidents on the road. H&H spoke to the BHS, and road safety campaigners and charities, to find out wha happens next

ROAD incidents involving horses have increased by 23% — but this could only be 10% of the total.

The British Horse Society (BHS) has released its statistics for 2019-20, for incidents reported to horseincidents.org.uk. Of the 1,037, an increase from 845 from 2018 to 2019, 80 horses and one person have died and 136 horses and 135 people have been injured. Incidents involving semi-feral New Forest and Dartmoor ponies account for 127 reports.