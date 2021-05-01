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Riders urged to ensure lorries comply with post-Brexit rules *H&H Plus*
Becky Murray
1 May, 2021 11:02
H&H sits in on the latest in a series of webinars aimed at helping horsebox drivers navigate post-Brexit travel to Europe. This session covered the importance of vehicle compliance
RIDERS have been reminded of the importance of meeting vehicle requirements for
travelling horses abroad since Brexit.
On 28 April the Road Haulage Association (RHA) hosted a webinar focusing on vehicle compliance during which industry experts discussed the requirements for obtaining vehicle approval certificates, and some of the issues catching people out. The webinar is the second in a series that has already covered
post-Brexit operator licences and paperwork requirements.
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Credit: Lucy Merrell
Credit: Alamy Stock Photo
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