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Riders reminded of our role in a greener global future *H&H Plus*

Becky Murray Becky Murray

Many equestrian brands and products are now greener than ever before. But what can individual riders and owners do to contribute to a more positive future for our environment? H&H investigates...

HORSE owners have been reminded of the role they play in making positive choices for the environment.

As more equestrian companies take steps to reduce their carbon footprint, it has been agreed that owners also play a big part in doing their bit to be more sustainable.

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