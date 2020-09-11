{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Riders and horses can wear plastic as equestrian world goes greener *H&H Plus*
Eleanor Jones
11 September, 2020 16:22
Among new eco-friendly products for equestrians is a rug made from 110 plastic bottles and breeches made from a fabric that contains plastic waste from the sea. H&H reviews the latest developments as the industry embraces greener options...
Horses and riders can now wear plastic as well as cutting down on single-use items, as the equestrian world makes further environmentally friendly efforts.
A turnout rug made from the equivalent of 110 plastic bottles is now on the market, while riders can wear breeches made from plastic waste taken out of the seas.
Danielle Reynolds, founder of DVR Equestrian which makes the Dexter recycled “trackpant” breeches, told
H&H that using the ocean waste-containing fabric is just one of her green practices.
{"content":"PHA+4oCcSSB3YXMgbmV2ZXIgbm90IGdvaW5nIHRvIGJlIGVjby1mcmllbmRseSB3aGVuIEkgc3RhcnRlZCBteSBvd24gYnJhbmQs4oCdIHNoZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+4oCcVGhlcmUgYXJlIHNvIG1hbnkgZW52aXJvbm1lbnRhbGx5IGZyaWVuZGx5IGZhYnJpY3Mgb24gdGhlIG1hcmtldCwgSSBjYW7igJl0IHNlZSBhbnkgZXhjdXNlIG5vdCB0byB1c2UgdGhlbTsgSSB0aGluayB0aGUgZXF1ZXN0cmlhbiBpbmR1c3RyeSBoYXMgYmVlbiBhIGJpdCBzbG93IHRvIHJlYWxpc2UsIGJ1dCBpdCBpcyBwaWNraW5nIHVwLuKAnTwvcD4KPHA+PGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0yIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+PHNlY3Rpb24gaWQ9ImVtYmVkX2NvZGUtMzEiIGNsYXNzPSJoaWRkZW4tbWQgaGlkZGVuLWxnIHMtY29udGFpbmVyIHN0aWNreS1hbmNob3IgaGlkZS13aWRnZXQtdGl0bGUgd2lkZ2V0X2VtYmVkX2NvZGUgcHJlbWl1bV9pbmxpbmVfMiI+PHNlY3Rpb24gY2xhc3M9InMtY29udGFpbmVyIGxpc3RpbmctLXNpbmdsZSBsaXN0aW5nLS1zaW5nbGUtc2hhcmV0aHJvdWdoIGltYWdlLWFzcGVjdC1sYW5kc2NhcGUgZGVmYXVsdCBzaGFyZXRocm91Z2gtYWQgc2hhcmV0aHJvdWdoLWFkLWhpZGRlbiI+DQogIDxkaXYgY2xhc3M9InMtY29udGFpbmVyX19pbm5lciI+DQogICAgPHVsPg0KICAgICAgPGxpIGlkPSJuYXRpdmUtY29udGVudC1tb2JpbGUiIGNsYXNzPSJsaXN0aW5nLWl0ZW0iPg0KICAgICAgPC9saT4NCiAgICA8L3VsPg0KICA8L2Rpdj4NCjwvc2VjdGlvbj48L3NlY3Rpb24+PC9wPgo8cD5NcyBSZXlub2xkcyBzYWlkIHRoZSByZWN5Y2xlZCBmYWJyaWMgaGFzIOKAnGluY3JlZGlibGXigJ0gdGVjaG5pY2FsIHByb3BlcnRpZXMsIHNvIGFzIHdlbGwgYXMgc2F2aW5nIHNldmVuIGJhcnJlbHMgb2YgY3J1ZGUgb2lsIGFuZCA1LjcgdG9ubmVzIG9mIGNhcmJvbiBkaW94aWRlIGVxdWl2YWxlbnQgZW1pc3Npb25zIHBlciB0b24gY29tcGFyZWQgdG8gbm9ybWFsIHBvbHllc3RlciBvciBwb2x5YW1pZGUsIHRoZSBjbG90aGVzIGl0IG1ha2VzIGFyZSBvZiBoaWdoIHF1YWxpdHkuPC9wPgo8cD5TaGUgYWxzbyBjaXRlZCB0aGUg4oCccHJpY2UgcGVyIHdlYXLigJ0gb2YgcHJvZHVjdHMuIEEgcGFpciBvZiBsZWdnaW5ncyBtaWdodCBiZSBoYWxmIHRoZSBwcmljZSBvZiBhbm90aGVyLCBidXQgaWYgdGhleSBvbmx5IGxhc3QgYSBxdWFydGVyIG9mIHRoZSB0aW1lLCB0aGUgdmFsdWUgaXMgbG93ZXIsIGFzIHdlbGwgYXMgdGhlIGZhY3QgbW9yZSBmYWJyaWMgbWF5IGVuZCB1cCBpbiBsYW5kZmlsbC48L3A+CjxwPlNoZSBhbHNvIG9mZmVycyBmcmVlIHJlcGFpcnMgb24gaGVyIHByb2R1Y3RzLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0zIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPuKAnEEgbG90IG9mIHJpZGVycyByZXBhaXIgcnVncyBidXQgbWlnaHQgbm90IHRoaW5rIG9mIGl0IGZvciB0aGVpciBvd24gY2xvdGhlcyzigJ0gc2hlIHNhaWQuIOKAnE9uZSBvZiBteSBiZXN0IGN1c3RvbWVycyBzZW50IHNvbWUgbGVnZ2luZ3MgYmFjayBmb3IgcmVwYWlyIGFuZCBJIHdhcyByZWFsbHkgZXhjaXRlZCB0byBzZWUgdGhhdCBhZnRlciBvdmVyIHR3byB5ZWFyc+KAmSB3ZWFyLCB0aGUgZmFicmljIHdhcyB1bmRhbWFnZWQsIGl0IHdhcyBqdXN0IHRoZSBzZWFtcy4gSSBmaXhlZCB0aGVtLCBzbyBzaGUgY2FuIGhhdmUgYW5vdGhlciBob3dldmVyIG1hbnkgeWVhcnMgd2VhcmluZyB0aGVtLjwvcD4KPHA+4oCcQXMgYSBicmFuZCwgaXTigJlzIGV2ZXJ5dGhpbmc7IEnigJl2ZSBnb25lIGZvciBzYWZldHkgcGlucyBpbnN0ZWFkIG9mIHBsYXN0aWMgc3dpbmcgdGFncyBhbmQgYSBzdGFtcCBpbnN0ZWFkIG9mIHN0aWNrZXJzIGZvciBwb3N0YWdlLCBhcyBJIHJlYWxpc2VkIGhvdyBtYW55IHN0aWNrZXJzIHdvdWxkIGdvIHN0cmFpZ2h0IGluIHRoZSBiaW4uPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTQiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+4oCcQXMgbG9uZyBhcyBwZW9wbGUgbWFrZSBhbnkgbGl0dGxlIGNoYW5nZXMgdGhleSBjYW4sIHNvbWV0aGluZ+KAmXMgYmVpbmcgZG9uZS4gSeKAmW0gcGFzc2lvbmF0ZSBhYm91dCB0aGlzIHdheSBvZiB0aGlua2luZy7igJ08L3A+CjxwPkEgc3Bva2VzbWFuIGZvciBEZXJieSBIb3VzZSB0b2xkIDxlbT5IJmFtcDtIPC9lbT4gaXRzIEV2b2x1dGlvbiB0dXJub3V0LCB3aGljaCBpdCBiZWxpZXZlcyBpcyB0aGUgd29ybGTigJlzIG1vc3Qgc3VzdGFpbmFibGUgaG9yc2UgcnVnLCBpcyBlY28tZnJpZW5kbHkgYmVjYXVzZSBpdCBpcyBmcmVlIG9mIFBGQyBjaGVtaWNhbHMsIGFuZCBoYXMgYmVlbiDigJx0YWtlbiB0byBuZXcgaGVpZ2h0c+KAnSB3aXRoIHRoZSByZWN5Y2xlZCBuYXR1cmUgb2YgaXRzIGZhYnJpY3MuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTUiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+VGhlIHNwb2tlc21hbiBzYWlkIFBGQ3MsIHBlci0gb3IgcG9seS1mbHVvcmluYXRlZCBjaGVtaWNhbHMsIGFyZSB1c2VkIHRvIG1ha2UgZmFicmljcyB3YXRlcnByb29mLCBidXQgdGhlc2UgYXJlIGhhcm1mdWwgdG8gdGhlIGVudmlyb25tZW50LiBUaGUgRXZvbHV0aW9uIHVzZXMgYSBkaWZmZXJlbnQgd2F0ZXJwcm9vZmluZyBhZ2VudCwgYW5kIERlcmJ5IEhvdXNlIGhvcGVzIHRvIGV4cGFuZCBpdHMgdXNlIG9mIFBGQy1mcmVlIGZhYnJpY3MgaW4gaXRzIHJ1Z3MuPC9wPgo8cD7igJxJbiB0aGUgd29ybGQgb2YgZXF1ZXN0cmlhbiwgdGhpcyBpcyBhIHVuaXF1ZSBvZmZlcmluZyBhbmQgb25lIHRoYXQgbWlnaHQganVzdCBhY3QgYXMgdGhlIGdlYXIgY2hhbmdlIHRoZSBpbmR1c3RyeSBuZWVkcyzigJ0gYSBEZXJieSBIb3VzZSBzcG9rZXNtYW4gc2FpZC48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImluamVjdGlvbiI+PC9kaXY+CjxwPuKAnFVzaW5nIHJlY3ljbGVkIHBsYXN0aWNzIGlzIGV4YWN0bHkgdGhlIGtpbmQgb2YgbGV2ZXIgd2UgbmVlZCB0byBiZSBwdWxsaW5nIHdoZW4gYXR0ZW1wdGluZyB0byBtYWtlIHJlY3ljbGluZyBhIHZpYWJsZSBzb2x1dGlvbi7igJ08L3A+CjxwPkFuZCB0aGUgd2F5IHRoZSBydWcgaXMgZGVsaXZlcmVkIGhhcyBub3QgYmVlbiBpZ25vcmVkOyBEZXJieSBIb3VzZSBwYWNrYWdpbmcgaXMgOTkuODElIHBsYXN0aWMtZnJlZS48L3A+CjxwPuKAnFRoZXJl4oCZcyBhbHdheXMgYSBiZXR0ZXIgd2F5LOKAnSB0aGUgc3Bva2VzbWFuIHNhaWQuIOKAnFdlIHNpbXBseSBuZWVkIHRvIHByZXNzIHBhdXNlIGZyb20gdGltZSB0byB0aW1lLCBjb25zaWRlciB0aGluZ3MgYXMgdGhleSBhcmUgYW5kIG1ha2UgYmV0dGVyIGRlY2lzaW9ucy7igJ08L3A+CjxwPgo="}
You may also be interested in…
“This is a unique offering and one that might just act as the gear change the industry needs”
Equibright, a new "eco-friendly and cost effective" horse bedding, made of soft, clumped briquettes that break down as you or
Credit: Cealy Tetley
Does your stable and arena lighting system need an overhaul? Check out H&H’s top tips on the best and safest
Credit: David Stoten
Stephanie Bateman investigates how to build or adapt stables on a low carbon footprint and why constructing a yard need
Eco-friendly design can be incorporated into everything from light bulbs to storage solutions — and it could save you money
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}