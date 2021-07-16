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Riders’ lorry concerns as clean air proposals are finalised

Becky Murray Becky Murray

    • How will planned low-emission zones in Greater Manchester and other areas affect riders, and what mitigation measures are in place? H&H finds out

    CLEAN air zone proposals have been finalised for Greater Manchester including funding towards upgrading non-compliant vehicles – but equestrians say the support is not enough.

    Following the announcement a clean air zone would be created in Greater Manchester as part of the Government’s plans to improve air quality, and subsequent public consultation (news, 8 October), Transport for Greater Manchester (TfGM) has published its final plans which have been put to the area’s 10 local authorities for approval.

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