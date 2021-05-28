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Drivers warned about lorry licence small print after age 70 *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • Those who had “grandfather rights” to drive larger vehicles including horseboxes may not still be able to do so legally after they turn 70. H&H finds out what to be aware of, and what action to take

    DRIVERS are warned not to be caught out by the small print when renewing their licences or risk serious consequences.

    Those who passed their test before 1 January 1997 hold “grandfather rights”, so they may also drive some minibuses and vehicles up to 7.5 tonnes, and tow trailers.

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