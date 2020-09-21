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Praise for choice of options for young British horses *H&H Plus*

Becky Murray Becky Murray

After the first Nexgen young horse finals, H&H finds out about the different young horse competitions in Britain, talking to series organisers and riders about the differences and benefits

THE choice of opportunities for youngsters in the UK has been praised for educating future top horses – but it has been agreed owners and riders need to look at horses as individuals and not rush them.

New to the calendar for 2020, the Nexgen series held its finals at Hickstead last week (15–16 September) for four- to six-year-old horses in dressage, eventing and showjumping.

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‘We are delighted to provide owners and riders with a competition in this unusual year’